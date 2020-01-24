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SkyUp в этом году планирует открыть 30 новых рейсов

SkyUp в этом году планирует открыть 30 новых рейсов

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines в 2020 году планирует открыть более 30 новых рейсов в Италию, Грецию, Португалию, Испанию, Израиль, Болгарию, Грузию и Кипр.

Об этом говорится в отчете пресс-службы авиакомпании.

“Уже весной-летом география полетов начнет расширяться за счет более 30 новых направлений из Киева и регионов — в Италию (Рим, Болонья, Бергамо, Ламеция-Терме, Неаполь, Бари, Пиза, Римини), Грецию (Закиф, Корфу, Ираклион), Португалию (Лиссабон), Испанию (Барселона), Израиль (Тель-Авив), Болгарию (Бургас), Грузию (Батуми, Тбилиси), Кипр (Ларнака), – говорится в сообщении.

Также в 2020 году компания планирует пополнить свой авиапарк двумя самолетами Boeing.

Как сообщалось, украинская авиакомпания SkyUp Airlines создана в июне 2017 года, первый полет совершила 21 мая 2018 года. Парк авиакомпании состоит из шести среднемагистральных самолетов Boeing 737-800 NG (189 мест); двух среднемагистральных Boeing 737-700 NG (149 мест); двух среднемагистральных Boeing 737-900 ER (215 мест).

В 2019 году компания SkyUp открыла около 40 новых направлений. Сейчас SkyUp летает в Италию, Францию, Испанию, Грецию, Португалию, Хорватию, Черногорию, Чехию, Австрию, Албанию, Грузию. Армению, Египет, Израиль и Шри-Ланку.

По материалам УКРИНФОРМ
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