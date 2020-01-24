НБУ готов выкупить у "Нафтогаза" "газпромовский" штраф в $2,4 млрд

Национальный банк Украины (НБУ) ожидает продажи НАК “Нафтогаз Украины” на рынке $2,4 млрд из полученной по решению Стокгольмского арбитража суммы и готов выкупить этот объем валюты в резервы.

Об этом на брифинге по вопросам монетарной политики заявил глава правления Нацбанка Яков Смолий.

“В прошлом году “Нафтогаз” из этой суммы продал $500 млн и использовал их для собственных нужд, возможно, и для уплаты налогов в государственный бюджет. В этом году $2,4 млрд валюты (остается на счетах НАК), и для внутренних нужд “Нафтогаза” мы не видим необходимости в валютных платежах, поскольку они дополнительно получают валютную выручку от транзита газа, согласно контракту с “Газпромом”, — отметил Смолий.

Поэтому мы ожидаем, что эти деньги выйдут на рынок, и если их не скупят компании, банки, которым это будет нужно, то Национальный банк излишки для сглаживания колебаний выкупит в золотовалютные резервы”, — сказал Смолий.

В свою очередь, заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб добавил, что вопрос, когда “Нафтогаз” может конвертировать эти деньги, зависит от руководства компании и решений правительства.