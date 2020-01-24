В Нацбанке считают, что украинцы будут меньше ездить на заработки

Национальный банк Украины ожидает, что из-за роста уровня доходов украинцев спрос на работу за рубежом будет падать.

Об этом говорится в пресс-релизе НБУ по итогам решения монетарного комитета по установлению учетной ставки.

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«Достаточно высокие темпы роста реальных доходов населения также обусловят дальнейшее сокращение разрыва в заработных платах по сравнению с соседними странами. Это и в дальнейшем будет увеличивать заинтересованность украинцев в трудоустройстве в Украине, а не за рубежом», — сообщают в Нацбанке.

Там отмечают, что Рост уровня доходов украинцев приведет к росту внутреннего спроса, который повлияет на ускорение темпов роста экономики.