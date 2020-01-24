Фонд госимущества выставил на продажу 6 киевских автостанций

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Фонд госимущества выставил на аукцион акции компании “Киевпассервис”, которой принадлежат ряд автостанций в Киеве и области – стоимость акций стартует с цены 195,94 млн грн.
Об этом сообщается на сайте Prozorro.Продажи, передает “Слідство. Інфо”.
Отмечается, что аукцион пройдет 4 марта 2020 года. Покупатель станет владельцем киевских автостанций “Дарница”, “Дачная”, “Подол”, “Полесье”, “Южная” и центрального автовокзала.
Кроме этого, покупатель получит 18 станций и вокзалов в Киевской области – в частности, в Василькове, Белой Церкви и Обухове.
Подчеркивается, что победитель аукциона обязан сохранить основное назначение автостанций минимум на 5 лет в Киеве и 15 – в области.
Также он обязан в течение полугода погасить задолженность компании, в частности, перед госбюджетом и невыплаченные зарплаты работникам.
Кроме этого, в ближайшие полгода новый владелец не может увольнять работников.
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