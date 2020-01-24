Удешевление кредитов: в НБУ рассказали о начале тенденции

В Национальном банке видят тенденцию к снижению ставок по депозитам со стороны крупных системных банков, а это в свою очередь повлечет за собой удешевление кредитов.

Об этом на пресс-конференции заявил глава Национального банка Яков Смолий.

“Скорой зависимости между снижением учетной ставки и ставок как по депозитам, так и по кредитам не бывает. Потому что есть определенный временной лаг реакции рынка на те решения, которые принимает Национальный банк. Но мы четко видим тенденцию к снижению ставок по депозитам и об этом уже заявили крупные системные банки. За ними ожидается решение меньших банков. А удешевление депозитов повлечет за собой и снижение процентных ставок по кредитам”, – сказал Смолий.

Один из крупнейших системных банков – Ощадбанк – с 15 января 2020 года снизил процентные ставки по депозитам во всех валютах для физических лиц. Снижение ставок произошло в диапазоне 0,25-0,5 процентного пункта по депозитам в гривне, 0,5-1 – в долларах США и 0,25-0,5 – в евро.

Согласно отчету “Опрос об условиях банковского кредитования” банки ожидают, что в январе-марте 2020 года будет наблюдаться увеличение спроса на кредиты со стороны населения и бизнеса.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.