Иностранный доход: как облагается налогом и декларируется

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Граждане, которые в 2019 году получали иностранные доходы, обязаны подать годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах.
Об этом сообщает пресc-служба Главного управления ДПС в г. Киеве.
Как облагается налогом сумма такого дохода:
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В случае, если, согласно нормам международных договоров, согласие на обязательность которых дано Верховной Радой Украины, плательщик налога может уменьшить сумму годового налогового обязательства на сумму налогов, уплаченных за рубежом, он определяет сумму такого уменьшения по указанным основаниям в годовой налоговой декларации.
Не засчитываются в уменьшение суммы годового налогового обязательства плательщика налога:
Для получения права на зачисление налогов и сборов, уплаченных за пределами Украины, плательщик обязан получить от государственного органа страны, где получается такой доход (прибыль), уполномоченного взимать такой налог, справку о сумме уплаченного налога и сбора, а также о базе и/или объекте налогообложения.
Такая справка подлежит легализации в соответствующей стране, соответствующем заграничном дипломатическом учреждении Украины, если иное не предусмотрено действующими международными договорами Украины.
Налоговая декларация об имущественном состоянии и доходах подается по выбору плательщика любым удобным способом:
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