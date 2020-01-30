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Иностранный доход: как облагается налогом и декларируется

Иностранный доход: как облагается налогом и декларируется

Граждане, которые в 2019 году получали иностранные доходы, обязаны подать годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах.

Об этом сообщает пресc-служба Главного управления ДПС в г. Киеве.

Как облагается налогом сумма такого дохода:

  • сумма такого дохода включается в общий годовой налогооблагаемый доход налогоплательщика и облагается налогом на доходы физических лиц (18 процентов) и военным сбором (1,5 процента).

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В случае, если, согласно нормам международных договоров, согласие на обязательность которых дано Верховной Радой Украины, плательщик налога может уменьшить сумму годового налогового обязательства на сумму налогов, уплаченных за рубежом, он определяет сумму такого уменьшения по указанным основаниям в годовой налоговой декларации.

Не засчитываются в уменьшение суммы годового налогового обязательства плательщика налога:

  • налоги на капитал (прирост капитала), налоги на имущество;
  • почтовые налоги;
  • налоги на реализацию (продажа);
  • другие косвенные налоги независимо от того, относятся ли они к категории подоходных налогов или считаются отдельными налогами согласно законодательству иностранных государств.

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Для получения права на зачисление налогов и сборов, уплаченных за пределами Украины, плательщик обязан получить от государственного органа страны, где получается такой доход (прибыль), уполномоченного взимать такой налог, справку о сумме уплаченного налога и сбора, а также о базе и/или объекте налогообложения.

Такая справка подлежит легализации в соответствующей стране, соответствующем заграничном дипломатическом учреждении Украины, если иное не предусмотрено действующими международными договорами Украины.

Справка Finance.ua

Налоговая декларация об имущественном состоянии и доходах подается по выбору плательщика любым удобным способом:

  • через сервис «Электронный кабинет» (с использованием электронной цифровой подписи);
  • в Центры обслуживания плательщиков налоговых инспекций (по месту регистрации);
  • отправить по почте (с уведомлением о вручении).

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По материалам Finance.UA
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