С 30.01.2020 А-Банк подключился к сервису check.gov.ua , с помощью которого теперь можно проверять квитанции в электронной форме, а не требовать их на бумаге с мокрой печатью. Особенно это актуально для граждан, оплачивающих государственные услуги (паспорт, авто, ЗАГС и т.д.).

Кабинет министров Украины 24.12.2019 запустил сервис check.gov.ua, который позволяет экономить время и деньги при получении государственных услуг. Об этом в Facebook сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

Сейчас при оплате госуслуг (паспорт, авто и т.д.) требуют квитанцию из банка, поэтому обычно невозможно просто оплатить их через Интернет-банк или мобильное приложение. Благодаря сервису есть возможность вместо бумажной квитанции предоставить просто ее код, а тот, кто проверяет платеж, заходит на check.gov.ua и вводит этот код.

Как работает сервис:

Вместо бумажной квитанции вы предоставляете ее код. Тот, кто проверяет платеж, просто заходит на check.gov.ua и вводит этот код.

Как посмотреть код квитанции в приложении АБанк24

В приложении АБанк24 перейти в меню “Платежи и переводы”; Выбрать на барабане меню “Архив”; Код квитанции состоит из 16 цифр, указанных в поле “Код квитанции”.

Напоминаем, при проведении платежей (коммунальных, бюджетных и платежей по реквизитам) в приложении АБанк24 Вы не платите никаких комиссий!