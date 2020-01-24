В сети появилось видео места, которое, вероятно, является источником появления китайского коронавируса (видео)

В сети появилось видео с крупнейшего оптового рынка Ухани и Центрального Китая, который в конце 2019, вероятно, стал источником вспышки опасного коронавируса.

Площадь рынка составляет более 50 000 квадратных метров.

Известно, что в январе этого года рынок был закрыт в качестве одной из мер для борьбы с распространением вируса.

До закрытия на рынке продавались различные экзотические продукты: барсуки, летучие мыши, бобры, ослы, верблюды, куры, крокодилы, собаки, лисы, гигантские саламандры, коалы, свиньи, сурки, выдры, павлины, фазаны, дикобразы , кролики, крысы, овцы, олени, волчьи щенки, ядовитые змеи, в том числе южнокитайские многополосные крайты и китайские кобры, которые ряд ученых рассматривали в качестве возможного источника (хозяина) вируса 2019 nCoV.

По последним данным, за последние сутки в Китае зарегистрирован 1731 новый подтвержденный случай заболевания новым типом пневмонии и 38 случаев летального исхода. Из 38 смертельных случаев 37 проходятся на провинцию Хубэй, которая является эпицентром распространения заболевания, один – на провинцию Сычуань.