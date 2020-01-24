Топ-чиновник отказался от взятки в $5 миллионов

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Крупную взятку, по данным НАБУ, предлагали главе Фонда госимущества за назначение директора ОПЗ.
НАБУ задержало трех человек, предлагавших главе Фонда госимущества Украины пять миллионов долларов взятки, сообщает пресс-служба ведомства в четверг, 30 января.
Подозреваемых задержали накануне при передаче транша в размере 50 000 долларов.
Решается вопрос сообщение задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.369 Уголовного кодекса Украины.
По данным следствия, задержанные предложили топ-чиновнику взятку за назначение на должность директора Одесского припортового завода заранее определенного лица.
Назначенный руководитель государственного предприятия якобы должен был способствовать сотрудничеству между заводом и определенным кругом частных компаний, связанных с инициаторами коррупционного преступления.
Отмечается, что взятку планировали предоставлять частями в течение года.
Расследование начали по заявлению председателя ФГИУ в ноябре 2019 года.
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