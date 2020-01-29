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В МВД назвали расценки на индивидуальные номерные знаки

В МВД назвали расценки на индивидуальные номерные знаки

В Украине цены на индивидуальные номерные знаки на автомобиль стартуют от 300 грн за минимальный заказ. Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД Украины.

Так, минимальный заказ на изготовление индивидуальных номерных знаков составляет 300 грн в размере трех символов, а за каждый следующий символ придется доплатить по 90 грн. Если к символам добавить еще графический элемент – это еще 500 грн.

Стоимость спецпродукции для номерных знаков составляет 252 грн без графического элемента и на 43 грн дороже, если с ним. Спецпродукция для номерных знаков мотоцикла обойдется в 112 грн.

Срок изготовления индивидуального номерного знака составляет до одного месяца с даты передачи производителю экземпляра его макета.

По материалам УНН
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