Maserati в апреле покажет свой первый гибридный автомобиль (фото)

Maserati в апреле 2020 года на автосалоне в Пекине покажет свой первый гибридный автомобиль. Гибридную силовую установку получит Maserati Ghibli.

В то время как большинство автопроизводителей уже имеют в своих модельных линейках гибридные автомобили, Maserati до сих пор не переходил на «зеленые» технологии. Однако, скоро это изменится.

Первым гибридную силовую установку в линейке Maserati получит спортивный седан Ghibli. К сожалению, пока не известны никакие подробности об этой новинке. Мы знаем только, что, по слухам, её официальная премьера состоится в апреле нынешнего года на автосалоне в Пекине.



Maserati Ghibli Ribelle

Maserati Ghibli Plug-in Hybrid поможет итальянскому производителю роскошных автомобилей соответствовать строгим европейским нормам по уровню выбросов СО2, а также укрепить свои позиции в Китае.



Maserati Ghibli Ribelle

В 2020-2023 годах Maserati планирует выпустить на рынок 10 новых моделей. Самой ожидаемой из них, пожалуй, является новый электрический спортивный автомобиль, который должен появиться в мае текущего года.