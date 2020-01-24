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Дату релиза "государства в смартфоне" перенесли

Дату релиза "государства в смартфоне" перенесли

Релиз мобильного приложения “Дія”, с помощью которого ряд государственных услуг будут доступны в режиме онлайн, перенесли на неделю. Об этом сообщает пресс-служба приложения в Facebook.

Отметим, что презентация должна была состояться сегодня.

“Презентация “Дії” переносится с 30 января и состоится через неделю”, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в декабре доступ к приложению “Дія” открыли для 5 тыс. украинцев. На стадии бета-тестирования приложение давало возможность хранить водительские права и техпаспорт на автомобиль в электронном формате. При этом полицейские обязаны принимать электронные документы так же, как и физические.

Напомним, министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет заявил об отмене обязательной для государственных органов процедуры дублирования электронных деклараций в бумажной форме.

По материалам РБК-Украина
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