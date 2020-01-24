"Укравтодор" построит новые развязки под Киевом (карта)

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“Укравтодор” объявил тендер на строительство транспортных развязок на автомобильных дорогах Киев – Одесса возле Чабанов и Боярки и Киев – Чоп возле Стоянки.
Об этом сообщает пресс-служба Госагентства.
Выполнение указанных работ предусмотрено за счет средств займов Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития.
“Укравтодор приглашает подрядчиков подать тендерные предложения на выполнение работ, которые будут финансироваться из средств кредита, по таким лотам:
Строительство транспортной развязки на автомобильной дороге M05 Киев – Одесса: Лот 1, км 15 + 390;
Строительство транспортной развязки на автомобильной дороге M05 Киев – Одесса: Лот 2, км 21 +847;
Строительство транспортной развязки на автомобильной дороге M06 Киев-Чоп: Лот 3, км 21 767”, – говорится в сообщении.
Процедура закупки будет происходить в соответствии с принципами и правилами закупок товаров, работ и услуг Европейского банка реконструкции и развития.
“Строительство указанных транспортных развязок обеспечит разгрузку транспортных узлов на указанных международных автомобильных дорогах, а также улучшит безопасность движения в местах концентрации транспорта на подходах к городу Киеву, что, в целом, положительно повлияет на развитие дорожной инфраструктуры”, – говорится в сообщении.
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