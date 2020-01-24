Голландские инвесторы начинают строить завод в Украине

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В городе Буске Львовской области в феврале начнется строительство производственного комплекса Feednova по изготовлению высокопротеиновых кормовых добавок и животных жиров.
Инвесторами проекта выступила украинская компания “Эффективные инвестиции” и голландская компания Mada Participations B.V. В целом инвестиции в завод составляют 20 млн долларов. Запуск производства планируется в две очереди.
Новый комплекс будет включать четыре производственные линии, которые будут перерабатывать более 220 тонн сырья в сутки. Общие мощности завода позволят производить около 90 тонн готовой продукции в сутки.
Также инвесторы уточнили, что предприятие станет первым заводом в отрасли, который будет перерабатывать сырье внешних поставщиков.
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