Голландские инвесторы начинают строить завод в Украине

В городе Буске Львовской области в феврале начнется строительство производственного комплекса Feednova по изготовлению высокопротеиновых кормовых добавок и животных жиров.

Инвесторами проекта выступила украинская компания “Эффективные инвестиции” и голландская компания Mada Participations B.V. В целом инвестиции в завод составляют 20 млн долларов. Запуск производства планируется в две очереди.

Новый комплекс будет включать четыре производственные линии, которые будут перерабатывать более 220 тонн сырья в сутки. Общие мощности завода позволят производить около 90 тонн готовой продукции в сутки.

Также инвесторы уточнили, что предприятие станет первым заводом в отрасли, который будет перерабатывать сырье внешних поставщиков.