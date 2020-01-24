0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 516 0

Голландские инвесторы начинают строить завод в Украине

Голландские инвесторы начинают строить завод в Украине

В городе Буске Львовской области в феврале начнется строительство производственного комплекса Feednova по изготовлению высокопротеиновых кормовых добавок и животных жиров.

Инвесторами проекта выступила украинская компания “Эффективные инвестиции” и голландская компания Mada Participations B.V. В целом инвестиции в завод составляют 20 млн долларов. Запуск производства планируется в две очереди.

Новый комплекс будет включать четыре производственные линии, которые будут перерабатывать более 220 тонн сырья в сутки. Общие мощности завода позволят производить около 90 тонн готовой продукции в сутки.

Также инвесторы уточнили, что предприятие станет первым заводом в отрасли, который будет перерабатывать сырье внешних поставщиков.

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.