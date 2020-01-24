Межбанк: среда - неудачный день для гривны

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Среда не стала позитивным днем для гривны на валютном рынке. За день доллар на межбанке вырос с 24,78/24,81 до 24,88/24,91 гривны, а к сегодняшнему вечеру обменки продавали его по 24,90 и даже выше. Девальвация нацвалюты продолжилась.
Не особо помогли ей ни достаточно позитивные результаты вчерашнего аукциона Минфина по размещению ОВГЗ (чиновники продали облигаций на 6,29 млрд гривен), ни пока сдержанная реакция наличного рынка (где спрос на валюту вырос, но обменки еще лишь продолжают просто корректировать свои ставки в зависимости от поведения доллара на торгах, и собственной игры “на повышение” пока почти не ведут).
“Секрет” роста курса имеет три основных составляющих:
1) рост спроса со стороны реальных покупателей;
2) перевкладывание иностранными инвесторами гривны от погашенных ранее облигаций (сегодня гасится ОВГЗ на 5,5 млрд гривен) без больших сумм довложений. Это не требует от них новых крупных вливаний валюты на межбанк;
3) придерживание валюты экспортерами, которые пока тратят имеющуюся у них гривну от возмещений НДС при спекулятивной раскачке рынка из-за превышения спроса на валюту над предложением на торгах.
Нерезидентам рост котировок выгоден еще и тем, что тогда для них новые покупки гривневых ОВГЗ становятся дешевле и это компенсирует им частичное снижение процентной доходности облигаций последних выпусков.
Спрос в среду превышал предложение практически всю сессию и «война нервов» покупателей и продавцов продолжилась. НБУ продавал доллар по 24,87 гривен на пике роста котировок в середине дня, чем несколько снизил ажиотаж. Продал не менее $50-60 млн.
Ход торгов:
Стартовал межбанк с утренних 24,78/24,81 гривен за доллар и за счет роста спроса на валюту к 11:00 курс вырос до 24,82/24,85 гривен и к 12:00 до 24,84/24,87. НБУ дождался максимальных котировок и вышел на рынок с продажей по 24,87.
Продал постепенно до $50-60 млн, чем и уравнял спрос и предложение на отметке 24,84/24,87 уже до 14 часов.
После ухода с рынка регулятора котировки еще подросли до 24,855/24,885 гривен за доллар, а завершилась сессия котировками 24,88/24,91.Главные события 29 января на межбанке:
1) Рост доллара с утренних 24,78/24,81 гривен до 24,88/24,91 к завершению торгов;
2) НБУ не выходил на рынок в публичном формате аукциона, но в середине дня снова продавал доллар по 24,87 гривны. Продал как минимум $50-60 млн, чем почти выравнял спрос и предложение;
3) Справочный курс НБУ на 12:00 установлен на уровне 24,8323 гривен, а официальный на 30 января составил 24,8491 гривен за доллар.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 24,85 / 24,88
евро – 27,33 / 27,36
российский рубль – 0,3965 / 0,3971
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,0998 / 1,1000
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