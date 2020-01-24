Boeing в 2019 году получил убыток впервые за более чем 20 лет из-за авиакатастроф самолетов 737 Max

По итогам 2019 года компания Boeing получила убыток на уровне 636 миллионов долларов. Последний раз убыток компания получала в 1997 году.

Как сообщает CNBC, убыток Boeing связан с рядом авиакатастроф самолета Boeing 737 MAX, которые в итоге привели к массовым отказам авиакомпаний от заказов этих самолетов и запрету на их эксплуатацию.

В предыдущем году компания отчиталась о прибыли на уровне 10,46 миллиарда долларов, поэтому за год финансовый результат Boeing ухудшился на более чем 11 миллиардов долларов.

Кроме этого, в компании подсчитали, что из-за проблем с их самолетами там должны выплатить около 18 миллиардов долларов. Это средства, которые включают компенсации за авиакатастрофы, а также выплату компенсаций ряду авиакомпаний.

После объявления финансовых результатов компании стоимость ее акций упала на 3%.