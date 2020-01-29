В киевском метро напомнили, сколько еще будут действовать жетоны

КП “Киевский метрополитен” призывает пассажиров использовать все жетоны до 31 марта, поскольку с 1 апреля разовый проход в метро будет по qr-билетами.

Об этом сообщила пресс-служба в Facebook.

Жетоны нужно использовать – до 31 марта

С 1 апреля разовый проход будет по qr-билетами.

Все записанные поездки на зеленые карточки можно будет использовать до 31 марта 2021 года.

Справка Finance.ua:

Киевская администрация с 1 апреля планирует изменить систему проездных и ввести новые виды билетов.

проездные планируют выпускать только на все виды общественного транспорта (сейчас есть отдельно на метро, автобус, электричку и т. п).