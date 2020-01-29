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В киевском метро напомнили, сколько еще будут действовать жетоны

В киевском метро напомнили, сколько еще будут действовать жетоны

КП “Киевский метрополитен” призывает пассажиров использовать все жетоны до 31 марта, поскольку с 1 апреля разовый проход в метро будет по qr-билетами.

Об этом сообщила пресс-служба в Facebook.

Жетоны нужно использовать – до 31 марта

С 1 апреля разовый проход будет по qr-билетами.

Все записанные поездки на зеленые карточки можно будет использовать до 31 марта 2021 года.

Справка Finance.ua:

  • Киевская администрация с 1 апреля планирует изменить систему проездных и ввести новые виды билетов.
  • проездные планируют выпускать только на все виды общественного транспорта (сейчас есть отдельно на метро, автобус, электричку и т. п).
  • Хотят ввести проездные на 24 часа (стоимость 100 гривен), 48 часов (150 гривен), 72 часа (200 гривен) и на количество поездок (от 46 за 290 гривен до 124 за 770 гривен).
По материалам Finance.UA
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