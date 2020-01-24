Intel выпустит первый пятиядерный процессор для компьютеров

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Напомним, что буквально в прошлом году крупнейший производитель электронных устройств Intel анонсировал необычный процессор CPU Lakefield. Уникальность новинки заключается в том, что она является первым пятиядерным процессором для компьютеров.
Но и это еще не все особенности. Сообщается, что CPU Lakefield имеет разные ядра, в числе которых четыре ядра относящихся к поколению Tremont, которое, к слову, официально не вышло, а также одно “большое” Ice Lake. Кроме того, новинка станет первым процессором компании, разработанной на базе трёхмерной компоновки Foveros.
Несмотря на то, что CPU Lakefield еще не был выпущен, инсайдеры уже нашли ПК Samsung 767XCL, который представлен с аналогичным CPU в базе теста UserBenchmark. В базе также было указано название Core i5-L16G7, которое, предположительно, и получит пятиядерный процессор.
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