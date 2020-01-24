Министр экономики рассказал, что делать, если не платят зарплаты

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Министр экономики Тимофей Милованов посоветовал в случае невыплаты зарплат, обращаться в профсоюзы, Государственную службу по труду и с иском в суд.
Об этом он заявил во время пресс-брифинга по результатам заседания правительства.
“Во-первых люди, которым не платят зарплаты, должны обратиться в профсоюзы.
Во-вторых, они могут обратиться в суд с иском о взыскании причитающейся заработной платы. Не нужно этого бояться.
В-третьих, нужно обращаться в государственную службу Украины по вопросам труда, это тот центральный орган исполнительной власти, который сейчас под Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства”, – подчеркивает министр.
Милованов отметил, что ведомство планирует постоянный мониторинг задолженностей по зарплате.
“Пожалуйста, обращайтесь в госслужбу по вопросам труда с жалобами о невыплате зарплат, мы должны реагировать. Мы вводим постоянный мониторинг и будем более активно работать с рынком, для того чтобы все зарплаты были выплачены”, – резюмирует Милованов
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