Правительство утвердило бездефицитный бюджет Фонда соцстрахования на 2020 год

Кабинет Министров Украины утвердил бюджет Фонда социального страхования (ФСС) на 2020 год.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

“Кабинет Министров Украины 29 января принял постановление „Об утверждении бюджета Фонда социального страхования Украины на 2020 год” в соответствии с Законом Украины „Об общеобязательном государственном социальном страховании””, – говорится в сообщении.

В частности, определено:

доходы Фонда в 2020 году (вместе с остатком средств на начало года) составят 29 227,6 млн грн;

расходы составят 29 195,6 млн грн;

остаток средств на конец 2020 года предусматривается в сумме 32,0 млн гривен.

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Как отмечается, бюджет Фонда на 2020 год является сбалансированным и бездефицитным.

“Решение Правительства будет способствовать своевременному материальному обеспечению застрахованных лиц в случае потери трудоспособности, страховых выплат в связи с несчастными случаями на производстве и профессиональными заболеваниями, создаст условия для эффективной работы Фонда по выполнению задач и функций, предусмотренных законодательством”, – сообщила Министр социальной политики Украины Юлия Соколовская.

Напомним, при наступлении страхового случая Фонд предоставляет:

помощь по временной потере трудоспособности;

помощь по беременности и родам;

помощь на погребение;

при наличии медицинских показаний – финансирование прохождения курса реабилитационного лечения на базе санаторно-курортных учреждений;

в случае несчастных случаев на производстве или приобретения профессиональных заболеваний – оплачивает лечение всех прямых последствий несчастных случаев;

в случае частичной или полной потери трудоспособности – предоставляет единовременное пособие и ежемесячные страховые выплаты, финансирует периодическое санаторно-курортное лечение, обеспечение техническими средствами реабилитации, лекарствами и медицинскими изделиями и тому подобное.

Справка Finance.ua:

В течение 2019 года Фонд соцстраха направил 8,235 млрд грн на финансирование ежемесячных страховых выплат для 205,7 тысячи пострадавших на производстве и членов их семей.

На финансирование больничных, помощи по беременности и родам и на погребение перечислено 14,5 млрд грн.