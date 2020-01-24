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Правительство утвердило бездефицитный бюджет Фонда соцстрахования на 2020 год

Правительство утвердило бездефицитный бюджет Фонда соцстрахования на 2020 год

Кабинет Министров Украины утвердил бюджет Фонда социального страхования (ФСС) на 2020 год.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

“Кабинет Министров Украины 29 января принял постановление „Об утверждении бюджета Фонда социального страхования Украины на 2020 год” в соответствии с Законом Украины „Об общеобязательном государственном социальном страховании””, – говорится в сообщении.

В частности, определено:

  • доходы Фонда в 2020 году (вместе с остатком средств на начало года) составят 29 227,6 млн грн;
  • расходы составят 29 195,6 млн грн;
  • остаток средств на конец 2020 года предусматривается в сумме 32,0 млн гривен.

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Как отмечается, бюджет Фонда на 2020 год является сбалансированным и бездефицитным.

“Решение Правительства будет способствовать своевременному материальному обеспечению застрахованных лиц в случае потери трудоспособности, страховых выплат в связи с несчастными случаями на производстве и профессиональными заболеваниями, создаст условия для эффективной работы Фонда по выполнению задач и функций, предусмотренных законодательством”, – сообщила Министр социальной политики Украины Юлия Соколовская.

Напомним, при наступлении страхового случая Фонд предоставляет:

  • помощь по временной потере трудоспособности;
  • помощь по беременности и родам;
  • помощь на погребение;
  • при наличии медицинских показаний – финансирование прохождения курса реабилитационного лечения на базе санаторно-курортных учреждений;
  • в случае несчастных случаев на производстве или приобретения профессиональных заболеваний – оплачивает лечение всех прямых последствий несчастных случаев;
  • в случае частичной или полной потери трудоспособности – предоставляет единовременное пособие и ежемесячные страховые выплаты, финансирует периодическое санаторно-курортное лечение, обеспечение техническими средствами реабилитации, лекарствами и медицинскими изделиями и тому подобное.

Справка Finance.ua:

  • В течение 2019 года Фонд соцстраха направил 8,235 млрд грн на финансирование ежемесячных страховых выплат для 205,7 тысячи пострадавших на производстве и членов их семей.
  • На финансирование больничных, помощи по беременности и родам и на погребение перечислено 14,5 млрд грн.
  • Под опекой Фонда социального страхования Украины находятся более 12,5 млн работающих.

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По материалам Finance.UA
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