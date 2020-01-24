Правительство утвердило бездефицитный бюджет Фонда соцстрахования на 2020 год

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Кабинет Министров Украины утвердил бюджет Фонда социального страхования (ФСС) на 2020 год.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.
“Кабинет Министров Украины 29 января принял постановление „Об утверждении бюджета Фонда социального страхования Украины на 2020 год” в соответствии с Законом Украины „Об общеобязательном государственном социальном страховании””, – говорится в сообщении.
В частности, определено:
Читайте также: Правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда на 2020 год
Как отмечается, бюджет Фонда на 2020 год является сбалансированным и бездефицитным.
“Решение Правительства будет способствовать своевременному материальному обеспечению застрахованных лиц в случае потери трудоспособности, страховых выплат в связи с несчастными случаями на производстве и профессиональными заболеваниями, создаст условия для эффективной работы Фонда по выполнению задач и функций, предусмотренных законодательством”, – сообщила Министр социальной политики Украины Юлия Соколовская.
Напомним, при наступлении страхового случая Фонд предоставляет:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Чиновники получили огромные зарплаты под Новый год (инфографика)Вчера, 17:40 - 2633 17
В Раде хотят ввести налог на онлайн-сервисыВчера, 15:48 - 3539 16
Доход работников Укрпочты вырос почти вдвое - Смелянский6 ч. назад - 1739 4
90 тысяч рабочих мест: в правительстве сообщили, чего ожидают от программы кредитов под 5-7-9%6 ч. назад - 1505 3
В Украине заинтересованы инвесторы со всего мира, - Гончарук7 ч. назад - 684 3
Налог на роскошь: владельцы люксовых автомобилей будут платить по 25 тыс. грн8 ч. назад - 7447 1
Межбанк: весь день длилась "война нервов"Вчера, 18:20 - 2905
Чиновники получили огромные зарплаты под Новый год (инфографика)Вчера, 17:40 - 2633 17
Как теперь идут посылки из КитаяВчера, 17:20 - 2119
Доход работников Укрпочты вырос почти вдвое - Смелянский6 ч. назад - 1739 4
В Японии презентовали беспилотный трактор (видео)5 ч. назад - 176
Можно использовать как ноутбук: Samsung выпустит необычный смартфон (фото)24.01.2020, 16:10 - 1439
Jaguar Land Rover разрабатывает автокресло, которое имитирует ходьбу (видео)23.01.2020, 16:10 - 900
Представили электрический "микроавтобус" без руля и педалей (фото, видео)22.01.2020, 17:10 - 1276
Tesla показала дизайн нового электромобиля (фото)17.01.2020, 11:10 - 4510