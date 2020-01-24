Электронные водительские права можно будет использовать в поездах и на внутренних авиарейсах

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Кабинет Министров Украины разрешил использовать приложение государства в смартфоне «Дия» для удостоверения личности во время путешествий самолетом или поездом.
Соответствующее решение приняли во время заседания правительства 29 января, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
“Кто из вас не забывал паспорт, когда он так нужен в аэропорту или в поезде. Согласитесь, значительно труднее забыть телефон, от которого мы почти сутками не отходим”, – написал Криклий.
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По его словам, сегодня на заседании Правительства поддержали введение эксперимента: во время путешествия поездом, а также в аэропортах при регистрации и оформлении багажа на внутренних авиарейсах для удостоверения личности пассажира можно будет использовать электронное удостоверение водителя через приложение “Дия”.
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