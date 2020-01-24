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Кабмин принял план по развитию экстренной медицины

Кабмин принял план по развитию экстренной медицины

Правительство утвердило план реализации Концепции развития системы экстренной медицинской помощи.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

“Сегодняшняя система экстренной медицины несовершенна и не обеспечивает своевременного, качественного и эффективного реагирования. Мы не можем больше позволить себе терять жизни наших людей из-за неэффективной работы государственной машины”, – пишет Гончарук.

Что предусматривает план:

  • новый алгоритм догоспитальной категоризации вызовов экстренной медицинской помощи. Для этого необходимо усовершенствовать деятельность диспетчерских служб;
  • новую модель распределения должностных обязанностей между работниками бригад экстренной медицинской помощи;

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  • введение современных стандартов госпитальной помощи пациентам в неотложных медицинских состояниях, а также обеспечение соблюдения этих стандартов;
  • совершенствование подходов планирования реагирования на чрезвычайные происшествия в части межведомственного взаимодействия, анализа и прогнозирования мощностей учреждений здравоохранения.

Как отмечается, в 2020 году правительство планирует оборудовать 200 приемных отделений для экстренной медицины.

Справка Finance.ua:

  • В следующем году Минздрав планирует выработать модель медицинского страхования, которая дополнительно к программе медицинских гарантий позволит покрывать гражданам медицинские услуги.
  • В Украине 29 млн человек подписали декларацию с врачами о предоставлении медицинских услуг. В министерстве здравоохранения планируют расширить доступ к семейным врачам для еще большего количества украинцев.

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По материалам Finance.UA
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