Кабмин принял план по развитию экстренной медицины

Правительство утвердило план реализации Концепции развития системы экстренной медицинской помощи.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

“Сегодняшняя система экстренной медицины несовершенна и не обеспечивает своевременного, качественного и эффективного реагирования. Мы не можем больше позволить себе терять жизни наших людей из-за неэффективной работы государственной машины”, – пишет Гончарук.

Что предусматривает план:

новый алгоритм догоспитальной категоризации вызовов экстренной медицинской помощи. Для этого необходимо усовершенствовать деятельность диспетчерских служб;

новую модель распределения должностных обязанностей между работниками бригад экстренной медицинской помощи;

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введение современных стандартов госпитальной помощи пациентам в неотложных медицинских состояниях, а также обеспечение соблюдения этих стандартов;

совершенствование подходов планирования реагирования на чрезвычайные происшествия в части межведомственного взаимодействия, анализа и прогнозирования мощностей учреждений здравоохранения.

Как отмечается, в 2020 году правительство планирует оборудовать 200 приемных отделений для экстренной медицины.

Справка Finance.ua:

В следующем году Минздрав планирует выработать модель медицинского страхования, которая дополнительно к программе медицинских гарантий позволит покрывать гражданам медицинские услуги.