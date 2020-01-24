По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (45,749 млн и 31,050 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (36 и 44), максимальный курс продажи доллара 25,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 24,84-24,85 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 80 активных заявок по доллару на сумму 76,799 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

24,9000 – 7 777

24,8500 – 40 000

24,8400 – 120 000

24,8400 – 77 777

24,8300 – 100 000

24,8300 – 100 000

24,8300 – 111 111

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

24,7700 – 2 500

24,8400 – 9 000

24,8500 – 5 000

24,8500 – 19 990

24,8500 – 10 000

24,8500 – 30 000

24,8500 – 3 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,8956 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,8086 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.