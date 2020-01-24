Украинцы назвали главные проблемы страны (инфографика)

В конце 2019 года граждане считали главными проблемами, которые больше всего мешают развитию Украины, коррупцию (69%), войну на Донбассе (69%).

Об этом свидетельствуют данные опроса фонда “Демократические инициативы” и Центра Разумкова.

Кроме того, украинцы назвали в качестве проблем засилье олигархов в экономике (31%), отсутствие профессионалов во власти (25%) и миграцию, выезд трудоспособного населения из страны (25%).

Также граждане считают проблемами популизм политиков (17%), пассивность граждан (12%), отсутствие значимых инвестиций в экономику (12%), внешнее управление (9%), разрыв отношений с Россией, ориентацию на Запад (7%).

Опрос был проведен Фондом “Демократические инициативы” и Центром Разумкова с 6 по 11 декабря 2019 года среди 2018 респондентов во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.