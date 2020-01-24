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ПриватБанк запускает облачную электронную подпись

ПриватБанк запускает облачную электронную подпись

ПриватБанк запускает облачную электронную подпись с безопасным доступом к личному ключу через мобильное приложение в смартфоне (Smart-ID).

Об этом сообщает пресс служба банка.

“ПриватБанк и его автоматизированный центр сертификации ключей получили Аттестат соответствия системы защиты информации от Госспецсвязи (Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины). Сертификация сервиса является предпоследним этапом запуска принципиально новой для Украины технологии облачной квалифицированной электронной подписи для граждан, которую планируют ввести уже в 1 квартале 2020 года”, – говорится в сообщении.

По словам члена правления ПриватБанка Андрея Гриценюка, получение аттестата завершает комплекс работ по созданию уникальной системы удаленного доступа к ключам КЭП через smart-устройства.

Преимущества нового сервиса:

  • сервис позволит отказаться от необходимости физического присутствия для получения электронной подписи, ношения и хранения секретных ключей на токенах или smart-картах;
  • сервис является универсальным решением, исключающим проблему совместимости устройств, операционных систем, платформ, языков разработки и сред использования”;
  • упростит пользование е-услугами, подписание документов с помощью любого смарт-устройства;
  • расширит возможности приложения государственных услуг “Дія”, портала https://id.gov.ua и систем онлайн-банкинга.

Пользование сервисом для клиентов банка – бесплатно.

Справка Finance.ua:

  • 4 октября ПриватБанк и министерство цифровой трансформации Украины подписали меморандум о сотрудничестве, который позволяет объединить усилия цифрового ведомства и наиболее инновационного банка для развития и поддержки доступных, прозрачных, безопасных и наименее затратных электронных публичных услуг.

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По материалам Finance.UA
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