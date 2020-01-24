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ПриватБанк запускает облачную электронную подпись с безопасным доступом к личному ключу через мобильное приложение в смартфоне (Smart-ID).
Об этом сообщает пресс служба банка.
“ПриватБанк и его автоматизированный центр сертификации ключей получили Аттестат соответствия системы защиты информации от Госспецсвязи (Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины). Сертификация сервиса является предпоследним этапом запуска принципиально новой для Украины технологии облачной квалифицированной электронной подписи для граждан, которую планируют ввести уже в 1 квартале 2020 года”, – говорится в сообщении.
По словам члена правления ПриватБанка Андрея Гриценюка, получение аттестата завершает комплекс работ по созданию уникальной системы удаленного доступа к ключам КЭП через smart-устройства.
Преимущества нового сервиса:
Пользование сервисом для клиентов банка – бесплатно.
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