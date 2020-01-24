Межбанк: Среда будет держать в напряжении

Среда будет одним из самых напряженных дней этой недели на валютном рынке. Расслабиться не получится никому: ни клиентам, ни банкам, ни Нацбанку. Массированные атаки на гривну только усилятся, а поведение покупателей валюты станет еще более суетливым. Причем причин активизации на межбанке будет несколько:

Во-первых – сегодня будут погашены ОВГЗ предыдущих выпусков на 5,5 млрд гривен. Часть этих средств будет перевложена в новые выпуски облигаций вчерашнего аукциона. На нем вчера продали бумаг на 6,29 млрд гривен. Но часть – пойдет на межбанк для фиксации прибыли нерезидентов в валюте и это добавит спроса на торгах и будет давить на курс гривны;

Во-вторых – к концу месяца традиционно активизируются импортеры. Многим из них надо закрыть свои текущие расчеты в валюте по январю на отчетную дату, так как даже работая под реализацию (т.е. в более льготном режиме , чем по предоплате) – обычно к первому числу они платятся за месяц. Это также работает против гривны на межбанке;

В-третьих – “разбаловались” экспортеры. Они откровенно задирают котировки и совместно со спекулянтами играют “на повышение”. Экспортеры продолжают получать гривну от Госказначейства в виде возмещений НДС и это позволяет им придерживать валюту. А спекулянты, наблюдая за ростом спроса на валюту – просто пользуются ситуацией и зарабатывают на ажиотаже;

В -четвертых – начал “оживляться” наличный рынок. Если раньше он был только заложником ситуации и увеличивал свои ценники до уровней межбанка, то начиная со вчерашнего дня население начало постепенно покупать больше валюты. Это происходит не во всех регионах, но спрос начал расти. Кто-то покупает валюту под предстоящие поездки и боится роста курса, а кто-то из мелких и средних предпринимателей стал покупать наличную валюту для своих расчетов за импортные товары в формате “чемоданной экономики”. Это негативный сигнал и мы надеемся, что наличный рынок не превратится в отдельного драйвера по росту курса;

В-пятых – наблюдая на межбанке игру “на повышение” – Нацбанк изменил тактику своих интервенций и ждет в начале сессии максимальных котировок и лишь потом выходит с предложением. Это приводит к росту курса и позволяет участникам рынка сделать вывод, что регулятор больше не заинтересован в укреплении гривны со всеми вытекающими последствиями для их поведения на торгах.

Вирус из Китая пока по прежнему еще не особо влияет на объемы межбанка, но уже работает психологическим катализатором активизации желающих купить валюту и рассчитаться со своими иностранными партнерами поскорее. Кроме этого – потенциальный и уже реальный спад деловой активности в мире — частично повлияет и на объемы украинского межбанка и выручку наших экспортеров.

Мы прогнозируем на 29 января объем операций на межбанке до $ 220 млн при совершении до 640 сделок и опять широкий коридор по доллару в пределах 24,70-25,00 гривен.

Снова вероятно повторение сценария последних дней с выходом на рынок НБУ с продажей доллара на пике котировок, чтобы психологически сбить ажиотаж на торгах. Если нерезиденты выйдут на рынок с продажей доллара под свои расчеты за вчерашние купленные ОВГЗ – Нацбанк выкупит эту валюту даже при общем ее недостатке на торгах, чем только раззадорит спекулянтов и крупных игроков межбанка.

Общий настрой на межбанке пока останется на рост валютных котировок как за счет объективных факторов, так и за счет спекулятивного “разгона” курса.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 24,74 / 24,76

евро – 27,22 / 27,25

российский рубль – 0,395 / 0,396

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