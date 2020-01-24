Правительство Индии выставило на продажу национального авиаперевозчика

Правительство Индии заявило о намерении продать всю свою долю в национальном авиаперевозчике – компании Air India, обремененной долгами. Об этом сообщает NHK.

«Правительство опубликовало документ, в котором приглашает заинтересованных в приобретении этой авиакомпании, которая накопила за последний десяток лет огромные долги. В Дели рассчитывают, что приватизация Air India вдохнет новую жизнь в этого авиаперевозчика. В случае успеха желающий ее приобрести получит в свое распоряжение 146 воздушных судов, а также стопроцентную долю в низкобюджетном дочернем предприятие фирмы – компании Air India Express», – говорится в сообщении.

Как отмечается, за 2018-2019 годы эти две авиакомпании перевезли около 26 млн пассажиров. Совокупно на них приходится более 50% международных перевозок Индии.

NHK напоминает, что в 2018 годуправительство Индии уже пыталось продать 76%-ную долю в Air India. Однако тогда заинтересованных в приобретении не нашлось.