Правительство Индии выставило на продажу национального авиаперевозчика

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Правительство Индии заявило о намерении продать всю свою долю в национальном авиаперевозчике – компании Air India, обремененной долгами. Об этом сообщает NHK.
«Правительство опубликовало документ, в котором приглашает заинтересованных в приобретении этой авиакомпании, которая накопила за последний десяток лет огромные долги. В Дели рассчитывают, что приватизация Air India вдохнет новую жизнь в этого авиаперевозчика. В случае успеха желающий ее приобрести получит в свое распоряжение 146 воздушных судов, а также стопроцентную долю в низкобюджетном дочернем предприятие фирмы – компании Air India Express», – говорится в сообщении.
Как отмечается, за 2018-2019 годы эти две авиакомпании перевезли около 26 млн пассажиров. Совокупно на них приходится более 50% международных перевозок Индии.
NHK напоминает, что в 2018 годуправительство Индии уже пыталось продать 76%-ную долю в Air India. Однако тогда заинтересованных в приобретении не нашлось.
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