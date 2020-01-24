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Украина получит от Евросоюза 500 млн евро кредита

Украина получит от Евросоюза 500 млн евро кредита

Украина может получить второй транш четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС (MFA4) размером 500 млн евро еще до конца марта.

Об этом сообщили в Минфине.

Украина выполнила все 12 условий, которые были для этого нужны, сообщили исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис и премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Деньги придут после того, как Совет МВФ одобрит новую трехлетнюю программу EFF объемом $5,5 млрд, о которой на рабочем уровне уже достигнута договоренность.

“Еврокомиссия сегодня подтвердила, что украинская сторона выполнила все необходимые условия для получения второго транша МFA4 в размере 500 миллионов евро, что чрезвычайно важно для получения долгосрочных недорогих ресурсов Украины и поддержки программы реформ. Это помогает нам держать стабильные государственные финансы, пока правительство работает над улучшением инвестклимата и ускорением экономического роста», – сказала министр финансов Оксана Маркарова.

По материалам Финансовый клуб
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