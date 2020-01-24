Украина получит от Евросоюза 500 млн евро кредита

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Украина может получить второй транш четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС (MFA4) размером 500 млн евро еще до конца марта.
Об этом сообщили в Минфине.
Украина выполнила все 12 условий, которые были для этого нужны, сообщили исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис и премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Деньги придут после того, как Совет МВФ одобрит новую трехлетнюю программу EFF объемом $5,5 млрд, о которой на рабочем уровне уже достигнута договоренность.
“Еврокомиссия сегодня подтвердила, что украинская сторона выполнила все необходимые условия для получения второго транша МFA4 в размере 500 миллионов евро, что чрезвычайно важно для получения долгосрочных недорогих ресурсов Украины и поддержки программы реформ. Это помогает нам держать стабильные государственные финансы, пока правительство работает над улучшением инвестклимата и ускорением экономического роста», – сказала министр финансов Оксана Маркарова.
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