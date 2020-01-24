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НБУ проиграл судебные процессы двум коммерческим банкам

НБУ проиграл судебные процессы двум коммерческим банкам

Окружной административный суд Киева отменил решение Национального банка о наложении штрафа на “Универсал Банк” в размере 14,4 млн грн и штраф против “Индустриалбанка” в размере 6,85 млн грн за нарушение в сфере финансового мониторинга. Как сообщает пресс-служба НБУ, регулятор намерен обжаловать это решение.

В Нацбанке напоминают, что в январе 2019 года оштрафовали “Универсал Банк” на 14,38 млн грн. Основанием послужили нарушения в сфере финансового мониторинга. В частности, в период с 21 января 2016 года по 6 июня 2017 года были выявлены финансовые операции, которые могут быть связаны с легализацией около 2,9 млрд грн.

Основанием для наложения штрафа против “Индустриалбанка” было осуществление финучреждением рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга и ненадлежащее исполнение банком обязанности по управлению рисками.

В НБУ обнаружили факты проведения за период с 31 октября 2017 года по 14 июня 2018 года тремя финансовыми компаниями-клиентами “Индустриалбанка” финансовых операций по перечислению безналичных средств в сумме около 906 млн грн в адрес трех других банков по договорам на услуги инкассации. Эти деньги в дальнейшем средствами инкассации других банков доставлялись наличными в подразделения финансовых учреждений, в частности, для выдачи кредитов.

По материалам Дело
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