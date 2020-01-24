Коболев рассказал, когда вернут переплату за "Газовый запас"

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Новая цена на газ за январь – 4,65 гривен за кубометр – оказалась ниже цены “Газового запаса”: переплату украинцам вернут после завершения отопительного сезона.
Об этом заявил председатель правления “Нафтогаза” Андрей Коболев.
“К сожалению или к счастью, новая цена на январь оказалась ниже цены Газового запаса. Это значит, что наши активные клиенты снова получат платежки за месяц, а переплату мы сможем вернуть им после завершения сезона. Мы очень ценим, что в сентябре вы решили воспользоваться нашим предложением.
К сожалению, не все изменения на рынке этой зимой мы могли предсказать загодя. Главное – вы ничего не потеряете, вы получите газ по самой низкой из доступных на нашем рынке цен”, – написал он.
Он также добавил, что производителям тепла необходимо оперативно подписать с Нафтогазом дополнительные соглашения, чтобы воспользоваться сниженной ценой.
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