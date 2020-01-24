Коболев рассказал, когда вернут переплату за "Газовый запас"

Новая цена на газ за январь – 4,65 гривен за кубометр – оказалась ниже цены “Газового запаса”: переплату украинцам вернут после завершения отопительного сезона.

Об этом заявил председатель правления “Нафтогаза” Андрей Коболев.

“К сожалению или к счастью, новая цена на январь оказалась ниже цены Газового запаса. Это значит, что наши активные клиенты снова получат платежки за месяц, а переплату мы сможем вернуть им после завершения сезона. Мы очень ценим, что в сентябре вы решили воспользоваться нашим предложением.

К сожалению, не все изменения на рынке этой зимой мы могли предсказать загодя. Главное – вы ничего не потеряете, вы получите газ по самой низкой из доступных на нашем рынке цен”, – написал он.

Он также добавил, что производителям тепла необходимо оперативно подписать с Нафтогазом дополнительные соглашения, чтобы воспользоваться сниженной ценой.