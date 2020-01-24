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АМКУ обвиняет 10 крупнейших туроператоров в манипуляцих с ценами

АМКУ обвиняет 10 крупнейших туроператоров в манипуляцих с ценами

Киевское территориальное отделение Антимонопольного комитета провело исследование деятельности 10 крупнейших украинских туроператоров и определило, что на своих сайтах операторы используют собственный валютный курс и, в отдельных случаях, не указывают стоимость предоставления таких услуг в гривнах.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

АМКУ установило нарушения у следующих туроператоров: “Пегас Туристик”, “Тез Тур”, “Джоин Ап!”, “Коралл Тревел”, “Тревел Профешнл Групп” (TPG), “Анекс Тур”, “ТТВК” ( TUI), “Музенидис тревел”, “Компас Украины”, “Альф”.

По мнению Антимонопольного комитета, такие действия содержат признаки распространения информации, вводящей в заблуждение, в частности вследствие выбранного способа их изложения, что может повлиять на намерения о приобретении услуг туроператоров.

28 января 2020 года административная коллегия Киевского областного территориального отделения Антимонопольного комитета начала рассмотрение соответствующего дела.

По материалам Економічна Правда
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