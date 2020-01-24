Правительство отменило подачу бумажных деклараций госслужащими

Кабмин отменил подачу бумажных деклараций госслужащих в налоговую.

Об этом написал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет на своей странице в FACEBOOK.

“Уже несколько лет кадровые службы всех государственных органов готовят пакет бумажных документов по каждому госслужащему и отправляют в налоговую службу. И каждый раз налоговая им отвечает, что они не могут дать ответ.

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И так каждый раз. Кадровая всегда знает, что им ответят. Налоговая знает, что им сейчас придет запрос, на который они не могут дать ответ. Несколько лет подряд. Чистый Кафка”, – написал Дубилет.

Теперь Кабинет министров Украины отменил эту процедуру.

Министр Дубилет считает, что этот кейс может стать классикой того, насколько нелепыми могут быть процессы в государственных органах Украины.