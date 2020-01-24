Atari создаст отель для геймеров (фото)

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Atari, пионер в аркадных играх и консолях для домашних видеоигр, планирует создать восемь отелей для геймеров. Объявление о сотрудничестве с американским застройщиком True North Studio и GSD Group было сделано в понедельник.
Строительство начнется в этом году в Фениксе, штат Аризона, а другие отели ожидаются в Остине, Чикаго, Денвере, Лас-Вегасе, Сан-Франциско, Сан-Хосе и Сиэтле. План состоит в том, чтобы в этих отелях были игровые площадки с играми VR (виртуальная реальность) и AR (дополненная реальность), а в некоторых местах также будут киберспортивные студии для проведения соответствующих мероприятий. Atari поделилась новостью о том, что в их отелях будут находиться залы для совещаний, помещения для коворкинга, рестораны, бары, пекарни, кинотеатр и тренажерный зал. Atari будет получать пять процентов дохода от отеля, как только он будет запущен, и уже получил 600 000 долларов за подписание соглашения.
Отель Phoenix, первый из Atari, будет расположен рядом с кампусом Стива Возняка в Университете Woz U University в Аризоне, который также связан с базирующейся в Аризоне GSD Group. Генеральный директор Atari Фред Чеснай заявил: “вместе мы создадим пространство, которое будет гораздо больше, чем просто место для проживания”.
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