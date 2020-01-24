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Дубилет против проведения переписи населения

Дубилет против проведения переписи населения

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил в интервью Радио НВ, что выступает против проведения “традиционной” переписи населения из-за ее “нерентабельности”.

По словам чиновника, затраты на ее проведение составят от 3 до 4 млрд грн.

“Это мероприятие, с одной стороны, стоило бы 3-4 млрд грн, то есть какие-то безумные деньги. А с другой стороны, проблема „традиционной” переписи заключается в том, что у нее очень и очень высокая погрешность. То есть, если просто ходить стучаться по квартирам, брать интервью у людей, то наши тестовые переписи, которые мы делали в Киеве, показали, что 25% людей просто не открывают двери”, — рассказал Дубилет.

“Мое мнение заключается в том, что ее не нужно делать — это абсолютно нерентабельна история будет”, — отметил министр.

По материалам УБР
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