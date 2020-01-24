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ТОП эксклюзивных авто, проданных на OpenMarket

ТОП эксклюзивных авто, проданных на OpenMarket

С 2014 года Государственное предприятие “СЕТАМ” продало более 16 тысяч транспортных средств на 1,37 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия в FACEBOOK.

Лот с наибольшим приростом цены – грузовой автомобиль DAF XF 105.410, 2007 года выпуска.

“В результате конкуренции между 7-ю участниками, цена продажи стала на 919% выше стартовой”, – отмечается в сообщении.

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Среди наиболее продаваемых марок авто на OpenMarket – ВАЗ, DAEWOO, CHEVROLET.

ТОП эксклюзивных авто, которые были проданы на OpenMarket:

  • “Черная пантера” – Ferrari 599 GTB черного цвета 2011 года выпуска – продана почти за 2 млн грн;
  • Chevrolet Camaro уникального синего цвета, 2016 года выпуска – продана за 473 348 грн;
  • Bentley Arnage: авто 1999 года выпуска, принадлежавшего бывшему депутату Верховной Рады Давиду Жвании, – было продано за 850 тыс. грн.

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По материалам Finance.UA
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