ТОП эксклюзивных авто, проданных на OpenMarket

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С 2014 года Государственное предприятие “СЕТАМ” продало более 16 тысяч транспортных средств на 1,37 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба предприятия в FACEBOOK.
Лот с наибольшим приростом цены – грузовой автомобиль DAF XF 105.410, 2007 года выпуска.
“В результате конкуренции между 7-ю участниками, цена продажи стала на 919% выше стартовой”, – отмечается в сообщении.
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Среди наиболее продаваемых марок авто на OpenMarket – ВАЗ, DAEWOO, CHEVROLET.
ТОП эксклюзивных авто, которые были проданы на OpenMarket:
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