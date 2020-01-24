В НАПК поделились лайфхаками для заполнения е-декларации

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В адрес Национального агентства с начала 2020 года поступило более 6 тыс. запросов по работе с Реестром деклараций. Анализ информации показал, что большинство обращений касается простых технических вопросов, возникающих при работе Реестра в штатном режиме.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства в FACEBOOK.
НАПК составило перечень ответов на часто задаваемые вопросы:
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Обязанность подавать декларации возникает при получении:
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