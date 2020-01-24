В НАПК поделились лайфхаками для заполнения е-декларации

В адрес Национального агентства с начала 2020 года поступило более 6 тыс. запросов по работе с Реестром деклараций. Анализ информации показал, что большинство обращений касается простых технических вопросов, возникающих при работе Реестра в штатном режиме.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства в FACEBOOK.

НАПК составило перечень ответов на часто задаваемые вопросы:

исправить ошибку при аутентификации пользователя или соединения с сервером поможет комбинация клавиш Ctrl+F5 перед повторным входом в Реестр;

увидеть отсутствующее на странице поле «Перейти на страницу наложения квалифицированной электронной подписи» поможет комбинация клавиш «Ctrl» «-» на клавиатуре, чтобы уменьшить масштаб страницы браузера;

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для корректного считывания секретного ключа необходимо установить на ПК актуальную дату и время;

найти письмо-подтверждение при изменении электронного почтового ящика и при изменении квалифицированной электронной подписи в Реестре поможет проверка папки «Спам»;

если возникает ошибка при передаче запроса на сервер ЦСК по протоколу HTTP (5) – выключите расширение Вашего браузера и измените настройки антивирусного программного обеспечения;

обратите внимание, что в Реестре используется адрес электронной почты, который вы указываете при регистрации и который не зависит от адреса, указанного Вами при получении КЭП ;

распечатать поданный документ поможет комбинация клавиш Ctrl+Р на клавиатуре, а затем нажмите кнопку «Печать» во всплывающем окне.

Справка Finance.ua:

Обязанность подавать декларации возникает при получении:

доходов от других физлиц, не зарегистрированных в качестве самозанятых лиц (налоговых агентов);

доходов от налоговых агентов, которые не подлежали налогообложению при выплате, но которые не освобождены от налогообложения;

иностранного дохода;