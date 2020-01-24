Как теперь идут посылки из Китая

Новый коронавирус в Китае распространяется быстрее, чем прогнозировали медики. Инкубационный период составляет 14 дней, но заразиться вирусом-убийцей можно еще до появления первых симптомов. Фактически сейчас на карантине находятся более 56 млн человек в 18 городах Китая.

Эксперты говорят: причина удорожания противовирусных и антисептических препаратов – не только в ажиотаже, но и из-за количества больных. Любая пандемия – это еще и всегда удар по бюджету страны. Китаю она уже обошлась в несколько сотен миллионов долларов. Цены на товары растут.

“Если вирус выйдет на уровень пандемии и действительно ударит сильно по экономике Китая, мы это почувствуем. Это будут большие проблемы для экономики Украины, и в целом для мировой экономики. Это даже может стать в экстремальном варианте триггером мирового финансового кризиса. Это также возможно. И поэтому волнуются рынки. Но сейчас нет никакой причины считать, что так будет выглядеть, потому что ситуация просто локальная”, – объясняет экономист Сергей Фурса.

Пока многие работники различных интернет-сервисов онлайн-покупок отдыхают, никто товары не доставляет. И с вирусом это не связано. Такое происходит каждый год во время новогодних праздников. Поэтому людям советуют не паниковать.

Хотя ВОЗ отмечает, что чрезвычайное положение из-за вспышки коронавируса касается не всего мира, а только Китая, но количество погибших уже 80. Почти три тысячи подтвержденных случаев пневмонии, еще более 300 людей в критическом состоянии, и почти шесть тысяч – с подозрением на коронавирус. В то же время известно, что 51 человек выздоровел.

Пока мировые вирусологи работают и пытаются найти антиген, на поиски которого могут уйти и годы, в самом Ухане срочно возводят больницу. Обещают в рекордно короткие сроки. Так делали в начале двухтысячных, в разгар атипичной пневмонии. Новое медучреждение должны сдать на днях, и оно сможет принять тысячу человек.

Дополнительные меры безопасности ввели во всех аэропортах, принимающих рейсы из Китая и Таиланда. Так, в украинском “Борисполе” проверяют инфракрасными термометрами всех пассажиров таких рейсов. Температурный скрининг должен уменьшить риск завоза коронавируса в нашу страну, отметили в Министерстве здравоохранения Украины.