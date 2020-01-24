Пользователи потребовали сделать Windows 7 бесплатной

14 января официальная поддержка Windows 7 завершилась, положив конец обновлениям. Но пользователи не хотят лишаться этой операционки.

В итоге, это все вылилось в петицию, где требуют от Microsoft открыть исходный код и сделать ОС бесплатной.

“Мы призываем выпустить ее как бесплатное программное обеспечение и предоставить ОС сообществу для изучения и совершенствования.

Поскольку уже есть прецедент для выпуска некоторых основных утилит Windows в качестве бесплатного программного обеспечения, Microsoft нечего терять, выпуская версию своей операционной системы, которая, по их словам, “достигла своего конца”, – говорится в обращении Фонда свободного программного обеспечения.