0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 31 0

Пользователи потребовали сделать Windows 7 бесплатной

Пользователи потребовали сделать Windows 7 бесплатной

14 января официальная поддержка Windows 7 завершилась, положив конец обновлениям. Но пользователи не хотят лишаться этой операционки.

В итоге, это все вылилось в петицию, где требуют от Microsoft открыть исходный код и сделать ОС бесплатной.

“Мы призываем выпустить ее как бесплатное программное обеспечение и предоставить ОС сообществу для изучения и совершенствования.

Поскольку уже есть прецедент для выпуска некоторых основных утилит Windows в качестве бесплатного программного обеспечения, Microsoft нечего терять, выпуская версию своей операционной системы, которая, по их словам, “достигла своего конца”, – говорится в обращении Фонда свободного программного обеспечения.

По материалам bigmir.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.