Пользователи потребовали сделать Windows 7 бесплатной

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
14 января официальная поддержка Windows 7 завершилась, положив конец обновлениям. Но пользователи не хотят лишаться этой операционки.
В итоге, это все вылилось в петицию, где требуют от Microsoft открыть исходный код и сделать ОС бесплатной.
“Мы призываем выпустить ее как бесплатное программное обеспечение и предоставить ОС сообществу для изучения и совершенствования.
Поскольку уже есть прецедент для выпуска некоторых основных утилит Windows в качестве бесплатного программного обеспечения, Microsoft нечего терять, выпуская версию своей операционной системы, которая, по их словам, “достигла своего конца”, – говорится в обращении Фонда свободного программного обеспечения.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Чиновники получили огромные зарплаты под Новый год (инфографика)Вчера, 17:40 - 1047 14
Автономное отопление сэкономит украинцам 30-35% за доставку газаВчера, 08:39 - 5417 12
"Дыра" в бюджете выросла за год на третьВчера, 12:01 - 2946 9
В Раде хотят ввести налог на онлайн-сервисыВчера, 15:48 - 1626 6
Госдолг Украины за год вырос на $6 миллиардовВчера, 14:00 - 1548 5
Когда ФЛП-пенсионеру следует платить ЕСВВчера, 09:01 - 16495 1
Зарплаты украинских PM, HR, DevOps, Data Science и других ИТ-специалистов (данные за декабрь 2019)Вчера, 08:00 - 8349
Автономное отопление сэкономит украинцам 30-35% за доставку газаВчера, 08:39 - 5417 12
Межбанк: атаки на гривну продолжатсяВчера, 11:13 - 3193
"Дыра" в бюджете выросла за год на третьВчера, 12:01 - 2946 9
Можно использовать как ноутбук: Samsung выпустит необычный смартфон (фото)24.01.2020, 16:10 - 1288
Jaguar Land Rover разрабатывает автокресло, которое имитирует ходьбу (видео)23.01.2020, 16:10 - 845
Представили электрический "микроавтобус" без руля и педалей (фото, видео)22.01.2020, 17:10 - 1181
Tesla показала дизайн нового электромобиля (фото)17.01.2020, 11:10 - 4362
Microsoft запустил новый браузер16.01.2020, 14:33 - 2318