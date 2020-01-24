Рынки лихорадит от коронавируса: эксперт рассказал, кто пострадает

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Падение цен на многих сырьевых и финансовых рынках, которое наблюдается уже несколько дней, связывают со страхами из-за китайского коронавируса. Цены на нефть, например, уже опустились ниже 59 долларов из-за пессимизма инвесторов, но основной удар пришелся по рынкам, которые связаны с Китаем.
“Рынки лихорадит от коронавируса. Главные потери несут китайские индексы: в пятницу, 24 января, Shanghai Composite потерял 2,8%. Падают котировки китайских компаний: Alibaba, Baidu и Weibo. Нефть также в числе главных пострадавших: Brent впервые с ноября 2019 года подешевела ниже 60 за баррель, а с начала года нефть потеряла более 10%. Инвесторы предсказуемо уходят в защитные активы – гособлигации США и Японии, а также в доллар и иену. Золото подскочило до максимумов начала января на отметке 1588 долларов”, – описывает ситуацию руководитель компании “EXANTE Украина” Владимир Позний.
Многие эксперты вспоминают о том, что подобным образом рынки реагировали и на вирус атипичной пневмонии (SARS), который бушевал в 2003 году. Однако на этот раз реакция экономики может быть даже более резкая.
“Ситуация в 2020 году заметно отличается от той, что была в 2003 году. Во-первых, потому, что сейчас борьба с коронавирусом ведется публично, власти Китая рассказывают о распространении инфекции, числе пострадавших и предпринимаемых мерах. Во-вторых, в 2002 году американские индексы только начали восстанавливаться после двух лет падения. А сейчас на рынках назрела коррекция, и котировки акций оказались крайне уязвимы к любому косвенному поводу после очень продолжительного ралли роста”, – говорит Владимир Позний.
Эксперт прогнозирует, что экономика Китая может упасть ниже 6% только в первом полугодии.
“Прежде всего пострадают отрасли, связанные с туризмом, а также китайские компании. При широком распространении вируса возможны перебои в поставках товаров и сырья из Китая и нарушение логистических цепочек. Кроме того, ситуация может ударить по таким компаниям, как Apple и Tesla, поскольку их заводы находятся в Китае. Эпидемия может захватить бедные и густонаселенные страны, такие как Индия, Индонезия, Пакистан, Малайзия”, – говорит он.
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