OnePlus улучшит работу камер в своих смартфонах

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В прошлом месяце OnePlus провела мероприятие Open Ears Forum в Нью-Йорке, во время которого выслушивала проблемы клиентов и возможные варианты их решения. А недавно компания запланировала ряд изменений и нововведений, основываясь на полученных отзывах. А основном они связаны с работой камеры, а точнее, с возможностями записи видео.
Компания говорит, что её основным приоритетом является улучшение экспозиции, цветопередачи и согласованности баланса белого во всех её камерах. Также отмечались улучшения, связанные с работой автофокуса и передачей тона кожи. Что касается автофокуса, то OnePlus заявила, что не может воспроизвести проблемы, о которых говорили участники Open Ears Forum. Тем не менее, компания всё же планирует обновления программного и аппаратного обеспечения для решения данной проблемы в этом году.
Другой проблемой, с которой предстоит иметь дело, была резкость изображения. Пока что компания только говорит о том, что рассматривает её и пытается найти баланс между резкостью и шумами в кадре.
Ещё пользователи говорили, что они хотят иметь возможность стабилизировать видео при съёмке в разрешении 4K. В ответ на это OnePlus говорит, что здесь имеется аппаратные ограничения, но в грядущих устройствах этот аспект доработают. Ещё нарекание пользователей вызывала работа функции HDR. Компания ограничилась лишь заявлением о том, что работает над этим вопросом.
Ещё были жалобы на проблему мерцающего света (компания работает над улучшением) и недостаточную плавность панорамирования (компания не смогла её воспроизвести, но попытается улучшить работу этой функции в текущем году).
Фактически, пользователи говорили, что они хотят иметь более быструю камеру, и OnePlus заявила, что это главный приоритет. Ещё одно пожелание – сделать возможность вести съёмку с одними параметрами (разрешение и частота кадров), независимо от используемого модуля камеры. Но это аппаратная проблема, которую не так-то просто решить силами производителя смартфонов. Она больше находится в компетенции разработчиков и производителей мобильных процессоров.
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