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Незнание английского лишило мужчину миллионов

Незнание английского лишило мужчину миллионов

Житель американского города Нью-Бедфорд лишился многомиллионного выигрыша из-за незнания английского языка. Об этом сообщает Televisa news.

Мужчина по имени Джоао Луис ДаПонте подал в суд на своих знакомых Марию Оливейру и Сюзану Гаспар. По словам мужчины, они присвоили его миллионный выигрыш в лотерею.

Португалец якобы купил лотерейный билет, который сорвал джекпот в 4 миллиона долларов. Из-за незнания английского языка, мужчина подумал, что выиграл 4 тысячи.

Он попросил Оливейре получить за него выигрыш и пообещал ей 200 долларов за помощь.

ДаПонте отмечает, что получил от знакомой только 3,8 тысячи долларов, а остальное женщина присвоила себе. Мужчине об обмане рассказал его друг. Оливейра отрицает правдивость слов португальца.

По материалам Корреспондент.net
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