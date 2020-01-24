А-Банк Суркисов присоединился к системе BankID

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А-Банк семьи Суркисов присоединился к системе BankID НБУ и стал 12-м банком системы.
«К системе BankID НБУ присоединился А-Банк (АО “Акцент – Банк”), и теперь его клиенты также имеют возможность дистанционного доступа к финансовым, административным и коммерческим услугам через простую и удобную систему удаленной идентификации BankID НБУ», – сообщили в НБУ.
К системе ранее подключились банк «Пивденный», ПУМБ, проект Monobank (Универсал Банк), Ощадбанк, Радабанк, Кредобанк, Мотор-Банк, Банк Восток, Идея Банк, Банк Форвард и Альянс Банк.
ПриватБанк до сих пор не подключился.
BankID НБУ – это система Национального банка, обеспечивающая осуществление дистанционной электронной идентификации физических лиц. С ее помощью пользователи могут получать удаленный доступ к административным (государственным), финансовым, коммерческим и другим услугам.
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