0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 200 0

А-Банк Суркисов присоединился к системе BankID

А-Банк Суркисов присоединился к системе BankID

А-Банк семьи Суркисов присоединился к системе BankID НБУ и стал 12-м банком системы.

«К системе BankID НБУ присоединился А-Банк (АО “Акцент – Банк”), и теперь его клиенты также имеют возможность дистанционного доступа к финансовым, административным и коммерческим услугам через простую и удобную систему удаленной идентификации BankID НБУ», – сообщили в НБУ.

К системе ранее подключились банк «Пивденный», ПУМБ, проект Monobank (Универсал Банк), Ощадбанк, Радабанк, Кредобанк, Мотор-Банк, Банк Восток, Идея Банк, Банк Форвард и Альянс Банк.

ПриватБанк до сих пор не подключился.

BankID НБУ – это система Национального банка, обеспечивающая осуществление дистанционной электронной идентификации физических лиц. С ее помощью пользователи могут получать удаленный доступ к административным (государственным), финансовым, коммерческим и другим услугам.

По материалам Финансовый клуб
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.