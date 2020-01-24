Где в киевском метро можно воспользоваться QR-билетом

Оплатить проезд QR-билетом можно на десяти станциях метро.

Об этом сообщил директор департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров.

“Пока кто-то еще стоит в очередях за жетонами, уже 300 тысяч киевлян пользуются е-билетом. И ежедневно эти люди совершают более 800 тысяч поездок с помощью KYIV SMART CARD или Карточки киевлянина. Эти пассажиры не ищут наличные,не компостируют билеты и не ждут своей очереди получить жетон. У них просто есть одна карточка для любого вида транспорта и они экономят с ней драгоценное время”, – отмечает Юрий Назаров.

Станции метро, ​​где можно воспользоваться QR-билетом:

Майдан Незалежности;

Площадь Льва Толстого;

Почайна;

Сырец;

Харьковская;

Вокзальная;

Театральная;

Крещатик;

Академгородок;

Арсенальная.

Цена одного билета равна стоимости обычного бумажного билета и составляет 8 грн.

Справка Finance.ua

Одноразовый QR-билет можно приобрести: