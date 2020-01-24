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Где в киевском метро можно воспользоваться QR-билетом

Где в киевском метро можно воспользоваться QR-билетом

Оплатить проезд QR-билетом можно на десяти станциях метро.

Об этом сообщил директор департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров.

“Пока кто-то еще стоит в очередях за жетонами, уже 300 тысяч киевлян пользуются е-билетом. И ежедневно эти люди совершают более 800 тысяч поездок с помощью KYIV SMART CARD или Карточки киевлянина. Эти пассажиры не ищут наличные,не компостируют билеты и не ждут своей очереди получить жетон. У них просто есть одна карточка для любого вида транспорта и они экономят с ней драгоценное время”, – отмечает Юрий Назаров.

Станции метро, ​​где можно воспользоваться QR-билетом:

  • Майдан Незалежности;
  • Площадь Льва Толстого;
  • Почайна;
  • Сырец;
  • Харьковская;
  • Вокзальная;
  • Театральная;
  • Крещатик;
  • Академгородок;
  • Арсенальная.

Цена одного билета равна стоимости обычного бумажного билета и составляет 8 грн.

Справка Finance.ua

Одноразовый QR-билет можно приобрести:

  • в кассах метро или автоматах самообслуживания на станциях, где установлены специальные турникеты;
  • в терминалах Ibox и 2click;
  • в Личном кабинете киевлянина;
  • через Portmone.com;
  • в приложениях Kyiv Smart City, Приват24 и в чат-ботах KyivPayBot и KyivMetroBot.

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По материалам Finance.UA
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