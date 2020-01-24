В "Слуге народа" думают над легализацией доплаты за медуслуги

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Глава комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования Михаил Радуцкий (нардеп от партии “Слуга народа”) заявил, что в системе здравоохранения могут разрешить доплачивать за медицинские услуги.
По его словам, модель доплаты за медуслуги в Украине необходима, однако ввести ее ранее не удавалось.
“Это нужная вещь. И ее популисты не разрешали внедрить. Мы об этом думаем. Мы считаем, что это даст возможность те платежи, которые нечестные, из-за которых врач должен прятать глаза, когда ему их дают, сделать абсолютно официальными”, – заявил нардеп.
При этом он отметил, что подобное новшество вряд ли получит одобрительные отзывы: “Но вы представляете, что начнется в обществе, когда им скажут, что нужно платить. Все сразу скажут, что никогда ни за что не платили, что все было бесплатно”.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцы активно несут деньги в банки: что будет с процентами по вкладамВчера, 13:58 - 32018 16
Из-за плохой инфраструктуры Украина ежегодно теряла до 3-4% ВВП - ГончарукВчера, 15:45 - 635 7
"Дыра" в бюджете выросла за год на треть3 ч. назад - 1407 6
Автономное отопление сэкономит украинцам 30-35% за доставку газа6 ч. назад - 2379 6
НБУ разрешил Rozetka предоставлять платежные услугиВчера, 16:23 - 3143 5
Отмена повышения пенсионного возраста: кого это коснетсяВчера, 15:00 - 16444
Зарплаты украинских PM, HR, DevOps, Data Science и других ИТ-специалистов (данные за декабрь 2019)7 ч. назад - 5515
Когда ФЛП-пенсионеру следует платить ЕСВ6 ч. назад - 4492 1
ПриватБанк открыл прием заявок на доступные кредиты для малого бизнеса под "5-7-9%"Вчера, 17:00 - 3482 1
НБУ разрешил Rozetka предоставлять платежные услугиВчера, 16:23 - 3143 5
Можно использовать как ноутбук: Samsung выпустит необычный смартфон (фото)24.01.2020, 16:10 - 1166
Jaguar Land Rover разрабатывает автокресло, которое имитирует ходьбу (видео)23.01.2020, 16:10 - 801
Представили электрический "микроавтобус" без руля и педалей (фото, видео)22.01.2020, 17:10 - 1122
Tesla показала дизайн нового электромобиля (фото)17.01.2020, 11:10 - 4219
Microsoft запустил новый браузер16.01.2020, 14:33 - 2253