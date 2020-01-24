Украина укрепила позиции в мировом рейтинге производителей стали

В декабре 2019 года Украина сократила производство стали на 17,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — до 1,561 млн тонн, но при этом поднялась с 15-го на 12-е место в рейтинге 64 стран — основных мировых производителей этой продукции.

Об этом свидетельствуют данные рейтинга, составленного Всемирной ассоциацией производителей стали Worldsteel.

По информации ассоциации, мировое производство нерафинированной стали в прошлом году достигло 1869,9 млн тонн, что на 3,4% больше, чем в 2018 году.

Производство сырой стали сократилось во всех регионах, за исключением Азии и Ближнего Востока. Так, в декабре зафиксировано снижение выплавки стали почти во всех странах первой десятки, кроме Китая, Турции и Ирана.

ТОП-10 мировых производителей стали в декабре 2019 года:

Китай (84,265 млн тонн, рост на 11,6%);

Индия (9,281 млн тонн, падение на 0,8%);

Япония (7,784 млн тонн, падение на 8%);

США (7,457 млн тонн, падение на 0,3%);

РФ (6 млн тонн, падение на 3%);

Южная Корея (5,876 млн тонн, падение на 4,7%);

Турция (2,893 млн тонн, рост на 0,2%);

Германия (2,850 млн тонн, падение на 11,7%);

Иран (2,895 млн тонн, рост на 40%);

Бразилия (2,416 млн тонн, падение на 10,8%).