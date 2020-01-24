Украина укрепила позиции в мировом рейтинге производителей стали

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В декабре 2019 года Украина сократила производство стали на 17,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — до 1,561 млн тонн, но при этом поднялась с 15-го на 12-е место в рейтинге 64 стран — основных мировых производителей этой продукции.
Об этом свидетельствуют данные рейтинга, составленного Всемирной ассоциацией производителей стали Worldsteel.
По информации ассоциации, мировое производство нерафинированной стали в прошлом году достигло 1869,9 млн тонн, что на 3,4% больше, чем в 2018 году.
Производство сырой стали сократилось во всех регионах, за исключением Азии и Ближнего Востока. Так, в декабре зафиксировано снижение выплавки стали почти во всех странах первой десятки, кроме Китая, Турции и Ирана.
ТОП-10 мировых производителей стали в декабре 2019 года:
Китай (84,265 млн тонн, рост на 11,6%);
Индия (9,281 млн тонн, падение на 0,8%);
Япония (7,784 млн тонн, падение на 8%);
США (7,457 млн тонн, падение на 0,3%);
РФ (6 млн тонн, падение на 3%);
Южная Корея (5,876 млн тонн, падение на 4,7%);
Турция (2,893 млн тонн, рост на 0,2%);
Германия (2,850 млн тонн, падение на 11,7%);
Иран (2,895 млн тонн, рост на 40%);
Бразилия (2,416 млн тонн, падение на 10,8%).
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