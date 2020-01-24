Телефонные аферисты выманили у киевлянки почти миллион гривен

В Киеве телефонные мошенники обманным путем завладели средствами своей жертвы на сумму почти 1 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Следствие установило, что 23-летний мужчина действовал в паре с подельницей, но ее личность не установлена. Они выманили деньги у пострадавшей якобы за закрытие дела против ее дочери.

“Установлено, что подозреваемый работал в паре с неустановленной следствием женщиной, которая и позвонила потерпевшей. Представившись ее дочерью, злоумышленница сообщила, что спровоцировала ДТП, в ходе которого пострадал человек, и во избежание наказания необходимо передать крупную сумму денег мужчине, который уже ждет у подъезда”, – говорится в сообщении прокуратуры.

Женщина собрала все деньги и через несколько минут передала $39 тыс. и €100 аферисту. Общий ущерб для киевлянки составил 972 тыс. грн. Отмечается, что украденными деньгами мошенник “распорядился по своему усмотрению”. Получила ли пострадавшая деньги или их часть обратно, не уточняется.

В настоящее время следственные действия продолжаются. Задержанному объявили о подозрении по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой). Злоумышленник находится под стражей с альтернативой внесения залога в размере более 973 тыс. грн.