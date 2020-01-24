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Украинский олигарх Ринат Ахметов приобрел “самую дорогую в мире виллу” во Франции за 200 миллионов евро. Ее начальная цена составляла 350 миллионов евро, но предыдущий владелец, компания Campari Group, продала ее с 43-процентной скидкой.
Об этом сообщает DW.
Отмечается, что компания украинского олигарха Рината Ахметова SCM Holdings Limited приобрела виллу Les Cedres во Французской Ривьере. Эту информацию подтвердили в самой компании в понедельник, 27 января.
“Инвестиционная компания SCM Holdings Limited объявляет о приобретении объекта недвижимости, виллы Les Cedres (Франция), у группы Campari. Компания рассматривает актив как долгосрочную инвестицию”, – говорится в сообщении пресс-службы SCM.
В августе 2019 года агентство Bloomberg сообщало о продаже этой виллы за 200 миллионов евро “неуказанному покупателю для частного использования”. Ее начальная цена составляла 350 миллионов евро, поэтому вилла считалась самой дорогой в мире.
Эта вилла была одним из активов, которые итальянская Campari Group получила, приобретя французский бренд ликеров Grand Marnier Group в 2016 году. С 1920-х этой виллой владела семья Марнье-Лапостоль. До них владельцем Les Cedres был бельгийский король Леопольд II.
Вилла окружена ботаническим садом площадью 14 гектаров. Она расположена на полуострове между французским городом Ницца и Монако. Соседями Ахметова стали соучредитель Microsoft Corp Пол Аллен и семья Ферреро.
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