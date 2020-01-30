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Как оформить паспорт для выезда за границу для ребенка

Как оформить паспорт для выезда за границу для ребенка

Паспорт гражданина Украины для выезда за границу можно оформить с самого рождения.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной миграционной службы Украины.

Срок изготовления документа – до 20 рабочих дней (стоимость – 704 грн), а в срочном порядке – до 7 рабочих дней (стоимость такого – 1034 грн).

Для того чтобы оформить паспорт гражданина Украины для выезда за границу для ребенка, одному из родителей необходимо:

  • зарегистрироваться в электронной очереди на сайте ГМС Украины по ссылке
  • явиться в территориальное подразделение, которое указано в смс сообщении при регистрации в онлайн-очереди с соответствующим пакетом документов;
  • Состояние изготовления документа можно проверить по ссылке.

Какие документы нужно подать:

  • паспорт гражданина Украины одного из родителей;
  • свидетельство о рождении ребенка (паспорт гражданина Украины в виде ID карты для лиц, достигших 14-летнего возраста;
  • квитанцию об оплате услуги;

Что делать, если украли документы 📃

  • если заграничный паспорт оформляется ребенку, не достигшему 12 лет, может быть подана 1 фотокарточка размером 10х15 см для внесения оцифрованного отражения лица путем сканирования.
  • если ребенок достиг 16 лет, он может самостоятельно обратиться для получения данной услуги и предоставить специалисту только паспорт гражданина Украины в виде ID карты и квитанцию об оплате услуги.
По материалам Finance.UA
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