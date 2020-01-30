Как оформить паспорт для выезда за границу для ребенка

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Паспорт гражданина Украины для выезда за границу можно оформить с самого рождения.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной миграционной службы Украины.
Срок изготовления документа – до 20 рабочих дней (стоимость – 704 грн), а в срочном порядке – до 7 рабочих дней (стоимость такого – 1034 грн).
Для того чтобы оформить паспорт гражданина Украины для выезда за границу для ребенка, одному из родителей необходимо:
Какие документы нужно подать:
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