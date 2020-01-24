НБУ разрешил Rozetka предоставлять платежные услуги

Национальный банк зарегистрировал нового оператора услуг платежной инфраструктуры – ООО «УАПРОМ».

«Национальный банк Украины согласовал условия и порядок деятельности оператора услуг платежной инфраструктуры ООО «УАПРОМ», – говорится в сообщении .

Отмечается, что «УАПРОМ» будет предоставлять услуги по технологическому сопровождению перевода средств с использованием платежных карт, систем дистанционного банковского обслуживания (интернет-банкинг), обслуживать операции с электронными деньгами, а также предоставлять сопутствующие услуги информационного и технологического характера.

По данным Нацбанка, «УАПРОМ» стал уже 30-м зарегистрированным оператором услуг платежной инфраструктуры, который имеет право предоставлять соответствующие услуги в Украине.

По данным Youcontrol, конечными бенефициарами ООО «УАПРОМ» являются владелец компании Rozetka Владислав Чечеткин (50%) и его жена Ирина Чечеткина (50%) через кипрскую компанию Темания Энтерпрайзиз Лтд (TEMANIA ENTERPRISES LIMITED), которая владеет ООО “Розетка УА”.