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НБУ разрешил Rozetka предоставлять платежные услуги

НБУ разрешил Rozetka предоставлять платежные услуги

Национальный банк зарегистрировал нового оператора услуг платежной инфраструктуры – ООО «УАПРОМ».

«Национальный банк Украины согласовал условия и порядок деятельности оператора услуг платежной инфраструктуры ООО «УАПРОМ», – говорится в сообщении.

Отмечается, что «УАПРОМ» будет предоставлять услуги по технологическому сопровождению перевода средств с использованием платежных карт, систем дистанционного банковского обслуживания (интернет-банкинг), обслуживать операции с электронными деньгами, а также предоставлять сопутствующие услуги информационного и технологического характера.

По данным Нацбанка, «УАПРОМ» стал уже 30-м зарегистрированным оператором услуг платежной инфраструктуры, который имеет право предоставлять соответствующие услуги в Украине.

По данным Youcontrol, конечными бенефициарами ООО «УАПРОМ» являются владелец компании Rozetka Владислав Чечеткин (50%) и его жена Ирина Чечеткина (50%) через кипрскую компанию Темания Энтерпрайзиз Лтд (TEMANIA ENTERPRISES LIMITED), которая владеет ООО “Розетка УА”.

По материалам Финансовый клуб
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