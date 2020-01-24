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Samsung перенесла выпуск Android 10 для своих флагманов

Samsung перенесла выпуск Android 10 для своих флагманов

На сегодняшний день Samsung обновила до Android 10 смартфоны линеек Galaxy S10, Galaxy Note10, Galaxy Note9 и несколько устройств M-серии. В январе апдейт должны были получить обладатели Galaxy S9, но теперь производитель назвал другие сроки выхода обновления для этой и остальных моделей.

Согласно обновлённому графику в приложении Samsung Members, вышедшие в 2018 году Galaxy S9 и Galaxy S9+ получат Android 10 вместе с обновлённым пользовательским интерфейсом One UI 2 в феврале этого года. Причины переноса релиза не называются.

В планах компании — обновить более 30 устройств. Рассылка Android 10 для них затянется до сентября текущего года. Дольше всего ждать апдейта придётся владельцам планшетов Galaxy Tab 10.5 и Galaxy Tab 10.1 (2019). Также до конца не ясна судьба выпущенных в 2017 году Galaxy S8 и Note8.

По материалам 4pda
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