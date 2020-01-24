Samsung перенесла выпуск Android 10 для своих флагманов

На сегодняшний день Samsung обновила до Android 10 смартфоны линеек Galaxy S10, Galaxy Note10, Galaxy Note9 и несколько устройств M-серии. В январе апдейт должны были получить обладатели Galaxy S9, но теперь производитель назвал другие сроки выхода обновления для этой и остальных моделей.

Согласно обновлённому графику в приложении Samsung Members, вышедшие в 2018 году Galaxy S9 и Galaxy S9+ получат Android 10 вместе с обновлённым пользовательским интерфейсом One UI 2 в феврале этого года. Причины переноса релиза не называются.

В планах компании — обновить более 30 устройств. Рассылка Android 10 для них затянется до сентября текущего года. Дольше всего ждать апдейта придётся владельцам планшетов Galaxy Tab 10.5 и Galaxy Tab 10.1 (2019). Также до конца не ясна судьба выпущенных в 2017 году Galaxy S8 и Note8.